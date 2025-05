Psg un rientro importante! Luis Enrique al lavoro

Luis Enrique è tornato al lavoro con il PSG, mentre l'Inter si prepara con determinazione per la finale di Champions League. Dopo un breve riposo, i nerazzurri si ritrovano ad Appiano Gentile, pronti a dare il massimo. Sabato 31 maggio, l'Allianz Arena di Monaco sarà il palcoscenico di questa attesissima sfida tra due grandi squadre del calcio europeo.

L’Inter non ha tempo di riposarsi e pensa subito alla prossima finale di Champions League. Dopo i due giorni di relax, il gruppo al completo si presenta ad Appiano Gentile. Stessa cosa anche per il Psg di Luis Enrique. COMPLETO – Sabato 31 maggio, l’Allianz Arena di Monaco ospiterà la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con la rosa al completo, pronte a contendersi il trofeo europeo. Simone Inzaghi può contare su tutti i suoi uomini chiave. Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, recentemente alle prese con problemi fisici, hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg, un rientro importante! Luis Enrique al lavoro

Approfondimenti da altre fonti

Champions League, Luis Enrique avvisa l'Inter prima della finale: PSG è pronto a fare la storia; PSG, Luis Enrique: Spero che la finale di Champions non sia come le sfide tra Inter e Barça; PSG, Luis Enrique a Sky: Inter squadra vera: tutti lavorano per il collettivo. Mi piace molto e sarà...; Luis Enrique: Inter degna avversaria in finale di UCL, ma vogliamo entrare nella storia. E dribbla.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Luis Enrique, mani avanti Psg: "Inter più esperta. Barcellona-Juve e il Triplete, 10 anni dopo..." - Si entra nella settimana che deciderà la Champions League, con l'appuntamento per la finale di Monaco di Baviera tra PSG ed Inter in programma sabato 31 maggio alle 21. Dopo il media day dei nerazzurr ... 🔗Segnala tuttosport.com

PSG - Luis Enrique: "Con l'Inter sarà una grande finale, avversario degno di nota” - Intervistato da Madeinfoot, Luis Enrique è tornato a parlare della finale di Champions League tra PSG e Inter: “Sono una squadra molto mobile, con grandi capacità offensive e sanno come difendere alto ... 🔗napolimagazine.com scrive

PSG - Luis Enrique: "Con l'Inter una finale di Champions splendida, è un avversario di assoluto valore, ma anche noi siamo all'altezza" - Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista a Madeinfoot soffermandosi sull'Inter, avversaria in finale di Champions: "Sono una squadra estremamente dinamica, con not ... 🔗Riporta napolimagazine.com

Luis R Conriquez - El Tony (En Vivo 2021)