PSG-Inter maxischermo gratuito in piazza in provincia di Caserta

In occasione della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, il comune di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, offre un maxischermo gratuito in piazza. I tifosi potranno vivere insieme l'emozione della partita, prevista per sabato 31 maggio alle ore 21:00, creando un'atmosfera di festa e intesa nella comunitĂ .

Una notte nerazzurra nel cuore della provincia di Caserta. In occasione della tanto attesa finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00, che vedrĂ l’Inter affrontare il Paris Saint-Germain, l’ Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, in sinergia con l’ Inter Club Valle di Suessola, organizza una serata speciale all’insegna della passione sportiva e del tifo nerazzurro. L’evento si svolgerĂ nella suggestiva cornice di Piazza Aragona, trasformata per l’occasione in un’arena a cielo aperto, grazie all’allestimento di un maxischermo che permetterĂ a tutti i tifosi di vivere insieme l’emozione della grande sfida europea... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

