PSG Inter Inzaghi studia la formazione per la finale | da Pavard a Lautaro e Thuram… quanti dubbi!

In vista della finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera, Simone Inzaghi è al lavoro per definire la formazione ideale. Tra i tanti dubbi, spiccano i nomi di Pavard, Lautaro e Thuram. La preparazione ufficiale dell’Inter inizia oggi, con il tecnico che cerca di plasmare una squadra competitiva per affrontare i parigini nella tanto attesa sfida.

PSG Inter, Inzaghi studia la formazione per la finale: da Pavard a Lautaro e Thuram. quanti dubbi! Le idee del tecnico. Inizia ufficialmente oggi la preparazione dell’ Inter alla finale di Champions League di sabato a Monaco di Baviera contro il PSG. I nerazzurri di Simone Inzaghi si ritroveranno oggi ad Appiano Gentile per l’allenamento aperto alla stampa e per il media day. Il tecnico nerazzurro comincia già a pensare alla formazione da schierare contro i parigini. Si va verso la scelta al completo sui fedelissimi, anche se Tuttosport solleva alcuni dubbi sulle condizioni fisiche di Pavard, Lautaro, Thuram e non solo... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Inzaghi studia la formazione per la finale: da Pavard a Lautaro e Thuram… quanti dubbi!

TS - L'Inter studia il rinnovo di Inzaghi, l'Al-Hilal rilancia: 50 milioni a stagione. Chi è vicino al tecnico dice una cosa - Il pressing dell'Al-Hilal su Simone Inzaghi resta forte, anche se il tecnico dell'Inter ora è focalizzato sulla finale di Champions League contro il PSG in programma sabato prossimo a Monaco di Bavier ... msn.com scrive

Inzaghi all'Al-Hilal? Allarme Inter che pensa a Fabregas - L'offerta degli arabi e arrivata, il tecnico nerazzurro non ha detto no. In caso di addio piace lo spagnolo del Como ... Lo riporta msn.com

Inzaghi, per l'Inter il futuro non è in discussione. Ma l'Arabia tenta l'allenatore - L'Al Hilal insiste con l'offerta di 50 milioni in tre anni: Simone non è vero che ha già detto sì. La società nerazzurra ha ribadito la volontà di proseguire ... Secondo gazzetta.it