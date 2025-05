Psg-Inter i pronostici Verratti | "Spero vada bene per Luis Enrique Van Dijk | "Voto Inter per l'esperienza" E Zidane

Il countdown per la finale di Champions League tra PSG e Inter è ufficialmente iniziato. In questo articolo, analizziamo i pronostici per il match, il ruolo di Verratti e Van Dijk, e le aspettative di Zidane. Con la squadra di Inzaghi pronta a sfidare quella di Luis Enrique, il palcoscenico è pronto per una battaglia epica. Chi trionferà sabato 31 maggio?

Parte il countdown per Psg-Inter. La squadra di Inzaghi si giocherà la finale di Champions League contro quella di Luis Enrique sabato 31 maggio... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Psg-Inter, il supercomputer PREVEDE chi vince la Champions - Come per ogni fase, anche stavolta il supercomputer di Opta si è espresso con i pronostici sul match. La sfida Psg-Inter, secondo l’algoritmo, vede inizialmente leggermente favoriti i francesi con il ... 🔗Lo riporta passioneinter.com