Prove della Parata del 2 Giugno quando e quali strade saranno chiuse al traffico

Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, Roma ospiterà la tradizionale Parata con le frecce tricolore. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento, diverse strade della capitale saranno chiuse al traffico. Scopriamo insieme quali sono le vie interessate e le date delle modifiche alla viabilità.

Il 2 giugno l’Italia festeggia l’anniversario della proclamazione della Repubblica e a Roma avviene la Parata con le frecce tricolore. Per l’occasione la città sarà protagonista di alcune modifiche per quanto riguarda la viabilità, in quanto alcune strade saranno chiude al traffico. Parata 2 giugno 2025 a Roma: il percorso della sfilata. La sfilata del 2 giugno 2025 della Parata a Roma prevede che i reparti e i mezzi passino lungo piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, e, infine, piazza di Porta Capena dove terminerà il corteo... 🔗 Leggi su Funweek.it