Proteste per la visita di Meloni | nel mirino il decreto sicurezza

Martedì 27 maggio, la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Tecnopolo in occasione dell'assemblea di Confindustria suscita proteste in città. Il decreto sicurezza è al centro delle contestazioni, mentre parte della città sarà blindata in previsione delle manifestazioni, evidenziando le tensioni sociali legate alle politiche governative.

Almeno una parte della città sarà blindata, martedì 27 maggio, per l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al Tecnopolo, in concomitanza con l'assemblea di Confindustria. Al momento sono due le manifestazioni di protesta...

