Protesta dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso | anziano identificato dalla polizia

Un anziano ha sollevato una protesta dopo sei giorni di attesa al pronto soccorso, esprimendo il suo disagio tramite un foglio. La sua azione ha attirato l’attenzione della polizia, che lo ha identificato, sottolineando così le gravi criticità del sistema sanitario, costretto a fronteggiare lunghe attese e disservizi, che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Identificato dalla Polizia soltanto per aver esposto un foglio in cui ha esternato il suo disappunto al sesto giorno di permanenza in Pronto soccoro... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Protesta dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso: anziano identificato dalla polizia

