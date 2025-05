Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l’ex ferrovia

Sono in corso i lavori per la creazione di nuove piste ciclabili lungo la via Emilia e l'ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, dedicati alla mobilità sostenibile. Questi percorsi, attesi per il completamento entro la fine del 2025, rappresentano un importante passo verso un sistema di trasporto più ecologico e accessibile. Scopriamo i dettagli degli interventi attualmente in fase di realizzazione lungo la via Emilia.

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l'ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, due nuovi percorsi dedicati alla mobilità sostenibile che saranno completati entro la fine del 2025. Due gli interventi in corso lungo la via Emilia: la...

