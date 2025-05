Prosegue per i prossimi tre anni la missione degli ' Amici del Monte' per la valorizzazione dell' abbazia

Prosegue per altri tre anni la missione degli Amici del Monte, grazie all'accordo triennale con l'amministrazione comunale di Cesena. Questa iniziativa mira a valorizzare l'Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, un importante sito culturale e storico della città , attraverso attività di promozione e coinvolgimento della comunità .

È stato approvato lo schema di accordo di collaborazione triennale tra l’amministrazione comunale di Cesena e l’associazione di promozione sociale ‘Società Amici del Monte’, finalizzato alla valorizzazione culturale dell’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte, certamente tra i luoghi più... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Prosegue per i prossimi tre anni la missione degli 'Amici del Monte' per la valorizzazione dell'abbazia

Bergamo, mobilità elettrica: 150 nuovi punti di ricarica entro i prossimi tre anni. «Per una città sempre più sostenibile» - Approvato in giunta il nuovo documento di programmazione per l’estensione della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ... 🔗Da bergamo.corriere.it

Prezzi benzina: prosegue la discesa, ai minimi da oltre tre anni - Dunque, era da più di tre anni che non erano così bassi ... Le previsioni Questa discesa dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, visto che le quotazioni del greggio sono sempre in ... 🔗Scrive msn.com

Macy’s chiuderà 150 store nei prossimi tre anni - Prosegue il periodo complesso per Macy’s ... A seguito dei risultati negativi, il gruppo ha annunciato la chiusura di 150 store entro i prossimi tre anni, di cui 50 entro la fine del 2024, nell’ambito ... 🔗Da milanofinanza.it