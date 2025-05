Proroga supplenze ATA art 70 | occorre verificare che sia richiesta e concessa anche nell’altra scuola Indicazioni ed esempio

Il Ministero dell'Istruzione ha emesso una nota del 23 maggio, autorizzando la proroga dei contratti di supplenza per il personale ATA in scadenza il 30 giugno. Tuttavia, è fondamentale che i dirigenti scolastici verifichino la richiesta e l'autorizzazione della proroga anche nelle altre scuole. Questo articolo fornisce indicazioni e un esempio pratico per facilitare la gestione delle supplenze.

Con nota del 23 maggio il Ministero ha autorizzato la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno. Le proroghe possono essere richieste dai dirigenti scolastici in tutti i casi siano necessarie per il regolare funzionamento della scuola. L'articolo Proroga supplenze ATA art. 70: occorre verificare che sia richiesta e concessa anche nell’altra scuola. Indicazioni ed esempio ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

