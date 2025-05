Proroga supplenze ATA 2025 | autorizzazioni dal Ministero per garantire i servizi scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente emesso la nota n. 119043 del 23 maggio 2025, fornendo indicazioni per la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno 2025. Questa misura è volta a garantire la continuità dei servizi scolastici, in conformità con le disposizioni del DM 430 del 13 dicembre 2000. Accedi al dettaglio delle nuove procedure e requisiti.

