Propaganda e proselitismo jihadista arrestato 24enne a Perugia

A Perugia, la Digos ha arrestato un 24enne italiano accusato di propaganda e proselitismo jihadista. Il giovane è ritenuto responsabile di attività di reclutamento e insegnamento di tecniche per la fabbricazione di esplosivi, con finalità di terrorismo. L'operazione, culminata in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo all'autoaddestramento con intenzioni di terroristiche, anche a livello internazionale.

Propaganda, proselitismo, reclutamento e insegnamento di tecniche per confezionare bombe: a Perugia la Digos ha arrestato un 24enne italiano ritenuto responsabile di autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Perugia, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura perugina. Le indagini si sono svolte in seguito alla segnalazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione che, in collaborazione con l'Fbi, ha acquisito diversi indirizzi Ip, attivi in Italia, di persone che hanno fatto accesso a siti internet direttamente riconducibili alle organizzazioni terroristiche di stampo jihadista...

