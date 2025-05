Pronostico Sinner-Rinderknech | un precedente da paura

Jannik Sinner si prepara a sfidare Arthur Rinderknech nel suo atteso debutto al Roland Garros 2025. Nonostante le aspettative, il giovane italiano non è considerato il favorito, complice un precedente sfavorevole e le statistiche che premiano soprattutto Carlos Alcaraz. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sfida e le speranze di Sinner in un torneo così prestigioso.

Jannik Sinner pronto al debutto al Roland Garros 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla partita contro il francese Arthur Rinderknech. Non è lui il favorito per la vittoria del Roland Garros. Sia perché le statistiche, ad oggi, sorridono molto di più a Carlos Alcaraz che non a Jannik Sinner e sia perché il numero 1 del mondo, una settimana fa, è stato battuto agli Internazionali d'Italia proprio dal suo avversario iberico. Ed è del tutto normale, stando così le cose, che il fenomeno di Murcia sia l'indiziato principale per il trionfo sullo Chatrier. Dove, peraltro, si è già imposto per la prima volta lo scorso anno, battendo Sascha Zverev...