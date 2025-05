Pronostico Al Hilal-Al Qadsiah | c’è il terzo posto da difendere

Al Hilal-Al Qadsiah si prospetta come un incontro cruciale per il terzo posto della Saudi Pro League, in programma lunedì alle 20:00. Con l'Al Hilal che cerca di riscattare una stagione deludente dopo aver perso il titolo, le statistiche, le probabili formazioni e le dinamiche di gioco saranno determinanti per delineare un pronostico. Rimanete sintonizzati per la diretta tv e tutte le ultime novità!

Al Hilal-Al Qadsiah è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Al-Hilal non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno ed in questo campionato che volge ormai al termine dovrà accontentarsi del secondo posto. Decisivo, per Milinkovic-Savic e compagni, qualche passo falso di troppo rispetto all’Al-Ittihad: il club di Gedda è stato più continuo e non è un caso che abbia chiuso i giochi con diverse giornate d’anticipo (attualmente il vantaggio dei gialloneri è di 8 punti)... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Al Qadsiah: c’è il terzo posto da difendere

