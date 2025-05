Pronostico Al Fateh-Al Nassr | finisce come all’andata

Al Fateh-Al Nassr è l'attesissimo incontro della trentaseiesima giornata della Saudi Pro League, in programma lunedì alle 20:00. Con l'ultima partita della stagione all'orizzonte, tutte le statistiche e le probabili formazioni sono pronte a delineare un match intrigante. Stefano Pioli guida l'Al-Nassr in cerca di riscatto, mentre le previsioni suggeriscono che il risultato possa ripetersi come all'andata. Scopriamo le ultime novità e il pronostico!

Al Fateh-Al Nassr è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nella giornata che fa calare definitivamente il sipario sulla Saudi Pro League 24-25, l' Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo è di scena in casa dell' Al-Fateh, club che in settimana ha festeggiato la salvezza aritmetica vincendo in casa del Damac. Nel penultimo turno hanno vinto pure CR7 e compagni – il portoghese ha realizzato il suo 24esimo gol stagionale nel 2-0 all'Al-Khaleej – ma è stata una vittoria triste nonché inutile ai fini della classifica: nonostante la prolificità del 5 volte Pallone d'oro, i gialloblù di Riad non sono riusciti a centrare nessuno degli obiettivi che si erano prefissati...

