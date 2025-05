Pronostici Saudi Pro League 26 maggio | lotta salvezza ancora aperta

Nel finale della Saudi Pro League 2024-25, la lotta per la salvezza rimane avvincente. A sole 90 minuti dalla conclusione del campionato, tre squadre sono ancora in corsa per evitare la retrocessione. Mentre le emozioni si intensificano, i tifosi si preparano a seguire con trepidazione questa giornata cruciale, pronta a regalare colpi di scena e adrenalina fino all'ultimo fischio.

Saudi Pro League, si conclude l'edizione 2024-25 del massimo campionato saudita: tre squadre possono ancora evitare la retrocessione nel torneo cadetto. Soltanto la lotta per la salvezza regalerà un po' di pathos nell'ultima giornata della Saudi Pro League 2024-25. Questi 90 minuti serviranno per decidere chi farà compagnia all'Al-Raed – già retrocesso da tempo – nella discesa verso il campionato cadetto. Due posti per tre squadre: al momento sarebbe salvo l' Al-Wehda, quartultimo a +2 sull' Al-Okhdood. Non è matematicamente fuori dai giochi neppure l'Al-Orobah penultimo (è a -3 dall'Al-Wehda) ma servirebbe un mezzo miracolo per evitare l'inevitabile...

