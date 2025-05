Promuovere eventi legati a cultura della comunicazione e volontariato nasce l' associazione ' Sergio Gridelli'

Nasce a Savignano sul Rubicone l'Associazione Sergio Gridelli, un'iniziativa che unisce passione per la cosa pubblica, volontariato e talento nella comunicazione. Ispirata dalla figura di Sergio Gridelli, l'associazione si propone di promuovere eventi dedicati alla cultura della comunicazione, contribuendo così a valorizzare la comunità e il suo patrimonio sociale. Un nuovo capitolo si apre per la città , all'insegna dell'impegno e della creatività .

