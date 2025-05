Promossi bocciati sorprese e conferme | il pagellone della Serie A 2024 25

Dopo un'annata intensa e ricca di colpi di scena, la Serie A 2024-25 ha finalmente emesso i suoi verdetti. Nel pagellone finale, esploreremo le squadre promosse e bocciate, le sorprese che hanno stupito tutti e le conferme attese. Scoprite con noi i migliori affari e le scommesse fallite che hanno segnato il campionato: un bilancio che racconta le emozioni di una stagione indimenticabile!

Ora che la Serie A ha dato i suoi ultimi verdetti, proviamo a riassumere questo pazzo campionato. Dalle sorprese ai flop, dalle scommesse fallite agli affaroni, trovate tutto nel pagellone definitivo della Serie A...

