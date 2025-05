Proiezioni Centrosinistra in vantaggio

Le prime proiezioni delle elezioni comunali in Italia mostrano un chiaro vantaggio per il centrosinistra. A Genova, Silvia Salis guida con il 54,1% dei voti, mentre nel Comune di Ravenna, Alassandro Barattoni si attesta al 56,6%. Questi risultati preliminari delineano un possibile scenario favorevole per le forze progressiste, in netta competizione con i candidati del centrodestra.

17.45 La prima proiezione sulle elezioni comunali a Genova danno Silvia Salis, candidata sindaco del campo progressista, in vantaggio con il 54,1% dei voti. A seguire lo sfidante del Centrodestra Pietro Piciocchi, al 39,4%. A Ravenna Alassandro Barattoni, C.sinistra,al 56,6%,seguito da Nicola Grandi, sostenuto da FdI e FI,al 25,1%.A Matera in testa Roberto Cifarelli, coalizione riformista, con il 42%. Segue Antonio Nicoletti (C.destra) al 39,4%.A Taranto avanti Pietro Bitetti(C.sinistra) a 39% Poi Francesco Tacente (Civiche) al 24%...

