Proiezioni | Centrosinistra in vantaggio

Le prime proiezioni delle elezioni comunali in corso evidenziano un netto vantaggio per il centrosinistra a Genova e Ravenna. In particolare, Silvia Salis si attesta al 54,1% a Genova, mentre Alassandro Barattoni sfiora il 57% nella sua corsa a Ravenna. I candidati del centrodestra, Pietro Piciocchi e Nicola Grandi, seguono con percentuali significative, ma inferiore alle aspettative.

17.45 La prima proiezione sulle elezioni comunali a Genova dà Silvia Salis, candidata sindaco del campo progressista, in vantaggio con il 54,1% dei voti. A seguire lo sfidante del Centrodestra Pietro Piciocchi, al 39,4%. A Ravenna Alassandro Barattoni, C.sinistra,al 56,6%,seguito da Nicola Grandi, sostenuto da FdI e FI,al 25,1%.A Matera in testa Roberto Cifarelli, coalizione riformista, con il 42%. Segue Antonio Nicoletti (C.destra) al 39,4%.A Taranto avanti Pietro Bitetti(C.sinistra) a 39% Poi Francesco Tacente (Civiche) al 24%...

Elezioni amministrative, il centro-sinistra in vantaggio