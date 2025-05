Proiezione speciale al Rouge et Noir | sul grande schermo Sulla terra leggeri in sala la regista Sara Fgaier

Martedì 27 maggio alle 18:30, il Rouge et Noir ospita una proiezione speciale del film "Sulla terra leggeri" di Sara Fgaier, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico. Il film racconta la storia di Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne che si confronta con le sfide dell'amnesia e i segreti del suo passato, in un viaggio emozionante e profondo. Non mancate!

