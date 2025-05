Proiezione a Monaco di F1 con Brad Pitt | critiche di Verstappen e trama di Sonny Hayes e Joshua Pearce

In attesa del suo debutto il 26 giugno, il film "F1" con Brad Pitt ha avuto una proiezione speciale a Monaco. La pellicola, che esplora le dinamiche delle corse automobilistiche, ha già suscitato opinioni contrastanti, tra cui le critiche del campione Max Verstappen. Scritto da Sonny Hayes e Joshua Pearce, il film promette di immergere il pubblico in un'avventura ad alta velocità e adrenalina.

