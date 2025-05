Progetto di vita Alberto Gentili FI | Incontrate 40 famiglie per l' elaborazione e presentazione delle istanze

Il Progetto di Vita, parte della riforma della disabilità, sta prendendo forma in nove province italiane, tra cui Forlì e Cesena. Alberto Gentili, consigliere comunale di Forza Italia e presidente della terza Commissione consiliare, ha incontrato 40 famiglie per discutere e presentare le loro istanze. Questo articolo esplora l'importanza di questa iniziativa e le sue implicazioni per il sostegno alle persone con disabilità.

Da gennaio la sperimentazione della riforma della disabilità e in particolare del Progetto di vita è operativa in nove province italiane, tra queste anche a Forlì e Cesena. Alberto Gentili, consigliere comunale di Forza Italia, presidente della terza Commissione consiliare (l'organismo che ha...

