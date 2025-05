Procreazione assistita in Calabria per concepire un figlio si deve ancora emigrare

In Calabria, la procreazione assistita continua a spingere le coppie a cercare cure all'estero, con circa l'80% di esse che opta per la mobilità sanitaria. Questo trend preoccupante evidenzia le difficoltà locali nell'accesso a servizi di fertilità adeguati, come emerso durante la IV edizione di "Preservazione della vita e fertilità". L'articolo esplora le cause di questo fenomeno e le sue implicazioni per le famiglie calabresi.

La Corte Costituzionale fa la storia: «Tutte e due le madri hanno il diritto di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita all'estero» - La Corte Costituzionale scrive una nuova pagina di diritti, riconoscendo alle madri non biologiche il diritto di essere riconosciute come genitrici dei figli nati in Italia mediante procreazione medicalmente assistita all'estero. continua a leggere

Fuga per la fertilità: l’80% delle coppie calabresi va altrove per concepire - In Calabria, l'emigrazione sanitaria non risparmia neppure la procreazione medicalmente assistita: è il dato emerso nel convegno organizzato da Gatjc Fertility Center ... Segnala msn.com

Procreazione medicalmente assistita in calabria: oltre l’80% delle coppie sceglie di rivolgersi fuori regione nel 2025 - In Calabria oltre l’80% delle coppie si rivolge a centri esterni per la procreazione medicalmente assistita, mentre il Gatjc Fertility Center lavora su tecnologie avanzate e strategie per contrastare ... Si legge su gaeta.it

Catanzaro, inaugurato Centro procreazione assistita, è il primo in Calabria - Si trova nel presidio ospedaliero Pugliese di Catanzaro. Roberta Venturella sarà la responsabile della struttura che lavorerà su “circa 20 cicli al mese”. Le visite partiranno nelle prossime ... Segnala quotidianosanita.it