Problemi di accesso ai seggi per i disabili Spadoni LpRa | Alla Don Minzoni ascensori fuori uso

Nel contesto di un'elezione caratterizzata da un'affluenza alle urne in calo, emergono gravi problematiche di accesso ai seggi per le persone disabili. Gianfranco Spadoni della Lista per Ravenna denuncia la situazione presso la scuola Don Minzoni, dove ascensori fuori uso hanno reso difficile l'esercizio del diritto di voto per molti. Questo ennesimo ostacolo rischia di scoraggiare ulteriormente i cittadini dalla partecipazione democratica.

In un contesto in cui crolla l'affluenza alle urne un ulteriore deterrente, secondo Gianfranco Spadoni della Lista per Ravenna, è stata "l’organizzazione e il facile accesso per chi intende esprimere il voto". L'esempio, sostiene, "ci è dato dalla scuola Don Minzoni in cui per almeno una mezza... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Problemi di accesso ai seggi per i disabili, Spadoni (LpRa): "Alla Don Minzoni ascensori fuori uso"

