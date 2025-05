Primoz Roglic non si ritira dal Giro ma è devastato dal dolore | “Sono a malapena vivo”

Primoz Roglic, grande favorito del Giro d'Italia, non si ritira nonostante il dolore acuto e le difficoltà incontrate durante la seconda settimana. Con una forma fisica compromessa e un settimo posto in classifica, il ciclista sloveno si trova a fronteggiare una battaglia non solo contro gli avversari, ma anche contro i limiti del suo corpo, dichiarando: "Sono a malapena vivo".

Dopo le cadute e gli incidenti durante la seconda settimana del Giro d'Italia, il favorito della vigilia Primoz Roglic si è visto costretto a perdere minuti importanti in classifica generale scivolando al 10° posto. Ferito fisicamente e psicologicamente, il campione sloveno ha alla fine deciso di restare in corsa: partirà regolarmente dopo il giorno di riposo, pronto ad affrontare le tappe alpine che decideranno la maglia rosa...

