Primi risultati comunali Genova e Ravenna al Csx al primo turno Renzi | “Meloni ha preso una scoppola”

Nei primi risultati delle elezioni comunali 2025, il centrosinistra si afferma a Genova e Ravenna, con una vittoria al primo turno che sorprende molti. Matteo Renzi commenta: "Per Meloni si è rotto l'incantesimo", evidenziando il rallentamento del sostegno al governo attuale. Scopri i dettagli delle proiezioni e le implicazioni politiche di questi risultati.

Comunali 2025, i primi dati dell'affluenza in provincia di Foggia - Alle ore di mezzogiorno, i primi dati sull’affluenza alle urne nei comuni della provincia di Foggia per le elezioni comunali 2025 segnano un calo rispetto alle passate elezioni, attestandosi al 15,71% rispetto al 19,78% di due anni fa. 🔗continua a leggere

