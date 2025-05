Primavera show al Viola Park | la Fiorentina ribalta la Roma e vola in finale scudetto

La Fiorentina conquista la finale del campionato Primavera 2024/25, ribaltando la Roma e imponendosi per 2-1 al Viola Park. La formazione di Galloppa ha dimostrato grande determinazione, affrontando con coraggio la superiorità tecnica dei giallorossi e mettendo in scena una prestazione emozionante che ha entusiasmato i tifosi. Un trionfo che segna una nuova tappa nel percorso della squadra gigliata.

È la Fiorentina la prima finalista del campionato Primavera 202425: al Viola Park la squadra di Galloppa si è imposta in rimonta per 2-1 sulla Roma, al termine di una prestazione di grande cuore dove la squadra gigliata ha saputo controbattere al superiore tasso tecnico dei giallorossi, che pur avendo vinto con ampio margine la regular season (primo posto con 87 punti e miglior attacco del torneo) a Bagno a Ripoli si sono rivelati la vera delusione dei playoff, esattamente come un anno fa quando l'Under-19 perse la finale scudetto col Sassuolo. Per la Fiorentina, che domani sera conoscerà chi affronterà nella finalissima del 30 maggio (una tra Inter e Sassuolo), terzo successo su tre nel corso della stagione sui capitolini, che pure erano partiti meglio rispetto ai toscani...

