Primavera in lirica un pomeriggio di musica ed emozioni con gli Amici della lirica

L'Associazione Amici della Lirica invita tutti a "Primavera in lirica", un concerto lirico-vocale che si terrà domenica 1° giugno alle ore 18 nella sede di via Mazzini 81, Piacenza. Un pomeriggio all'insegna della musica e delle emozioni, con un programma variegato che vedrà esibirsi talentuosi interpreti, promettendo un'esperienza indimenticabile per gli amanti dell'opera.

