Primavera Civica | Chiaro segno di fallimento

Primavera Civica esprime forti preoccupazioni riguardo al recente rimpasto di Giunta a Follonica, interpretandolo come un evidente segnale di fallimento politico. L'uscita di due assessori, Eleonora Goti e Stefano Boscaglia, e le loro sostituzioni con Azzurra Droghini e Sand, sollevano interrogativi sulla soliditĂ dell'amministrazione guidata da Matteo Buoncristiani. Questo cambiamento potrebbe riflettere instabilitĂ interna e una crisi di fiducia nella leadership attuale.

FOLLONICA "Rimpasto di Giunta: piĂą che un rafforzamento, un chiaro segnale di fallimento politico". Questo il commento degli esponenti di Primavera Civica sull’uscita di due assessori dalla Giunta di Matteo Buoncristiani (foto), Eleonora Goti e Stefano Boscaglia, sostituti da Azzurra Droghini e Sandro Marrini. "A meno di un anno dal suo insediamento la giunta Buoncristiani è giĂ costretta a cambiare due assessori su cinque. Questi numeri, da soli, bastano a smentire la narrazione trionfalistica contenuta nella nota della maggioranza di centrodestra – sottolinenano da Primavera civica – che parla di ’rafforzamento’ e ’compattezza’ con toni autocelebrativi lontani mille miglia dalla realtĂ dei fatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primavera Civica: "Chiaro segno di fallimento"

Ne parlano su altre fonti

Primavera Civica: "Chiaro segno di fallimento" - FOLLONICA "Rimpasto di Giunta: più che un rafforzamento, un chiaro segnale di fallimento politico". Questo il commento degliesponenti di Primavera ... Scrive lanazione.it

Caso residenze, Primavera civica: «Follonica città tradita, Buoncristiani si dimetta» - A dirlo è il gruppo Primavera civica in una nota ... “Le responsabilità sono ormai chiare: il primo cittadino ha ammesso alla stampa di aver beneficiato dell’esenzione Imu sulla prima ... Riporta msn.com

Caso residenze, Primavera Civica: “Indignati da Consiglio comunale a porte chiuse” - Follonica (Grosseto). “Per la terza volta in un mese, Primavera Civica si vede costretta a riportare l’attenzione sul tema delle residenze fittizie, per non pagare l’Imu e avere altri ... Segnala grossetonotizie.com

Tulip Tips