Primark investe ancora sull’Italia Creati 700 nuovi posti di lavoro

Primark rinnova la sua fiducia nel mercato italiano con un investimento di oltre 40 milioni di euro, creando 700 nuovi posti di lavoro. Il piano prevede l'apertura di cinque nuovi negozi a Roma, Biella, Perugia e Napoli, rafforzando così la presenza del retailer internazionale di moda nel Bel Paese e contribuendo allo sviluppo economico locale.

UN PIANO di assunzioni è previsto da Primark, il retailer internazionale di moda, che rinnova il suo impegno nel mercato italiano con l'annuncio di un investimento di oltre 40 milioni di euro nel Bel Paese per cinque nuovi negozi. I nuovi punti vendita saranno situati a Roma, Biella, Perugia e Napoli, con due store. Queste nuove aperture porteranno la presenza di Primark in Italia a un totale di 26 punti vendita, generando inoltre 700 nuovi posti di lavoro nel settore retail. Questo annuncio segue l'investimento di 50 milioni di euro effettuato da Primark in Italia nel novembre 2023, che prevedeva l'apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Salerno, Cosenza e Genova...

