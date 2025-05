Prima rapinatore poi spacciatore Preso con il carico di hashish in auto È un ex della banda del Soccorso

Un ex membro della banda del soccorso, un 32enne albanese, è stato arrestato in via Roncioni mentre trasportava un ingente carico di hashish a bordo della sua auto. Durante l'intervento, la polizia ha rinvenuto anche mille euro in contanti, probabile provento della sua attività illecita. Un nuovo capitolo della sua carriera criminale che passa dalla rapina al traffico di droga.

In macchina stava trasportando un vero emporio della droga. Un 32enne albanese è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della squadra mobile che lo hanno fermato in via Roncioni. Aveva una grossa partita di hashish e mille euro in contanti, considerati il probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è un ex componente della banda del Soccorso. E visti i suoi precedenti ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Ad incastrarlo è stata una complessa attività investigativa, coordinata dal procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, e sviluppata con servizi di osservazione e pedinamenti...

