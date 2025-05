Prima pagina Gazzetta dello Sport | Juve in Champions Ora Conte

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, la prima pagina della Gazzetta dello Sport si tinge di entusiasmo bianconero: la Juventus si riappropria della Champions League, e il ritorno di Conte segna una nuova era. Scoprite le news più calde sul calcio, rilanci e aggiornamenti sul Milan e le ultime sul calciomercato. Non perdetevi gli approfondimenti e le analisi di questo appassionante inizio di settimana calcistica!

I campani, intanto, sfileranno domani con il bus per le vie della città, martedì saranno dal Papa e, come regalo per il titolo, potrebbero presto accogliere Kevin De Bruyne, che si svincolerà dal Manchester City.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Milan, Tare DS. L'ora di Italiano.

Parma-Napoli e Inter-Lazio, è la "Notte Scudetto". Nelle nove gare in contemporanea su dieci previste questa sera, alle 20:45.