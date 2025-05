Prima pagina Corriere dello Sport | Juve in Champions | rigore da 60 milioni

Nell'edizione di oggi del Corriere dello Sport, lunedì 26 maggio 2025, la Juventus si prepara a una sfida di Champions che vale un rigore da 60 milioni. Tra le pagine anche aggiornamenti su Milan e le frenetiche manovre del calciomercato. Scopri le ultime notizie e commenti sui temi caldi del calcio italiano e internazionale!

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve in Champions: rigore da 60 milioni”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Italiano si sfila: ha scelto il Bologna” - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato Daniele Triolo Redattore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio ... Si legge su informazione.it

Le prime pagine sportive nazionali – 26 maggio - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... Secondo calcionews24.com

Fila alle edicole di Napoli per acquistare il Corriere dello Sport-Stadio - Il Napoli è nella storia. La squadra di Antonio Conte ha conquistato il quarto Scudetto, il secondo in tre anni. Un tricolore vinto all'ultima giornata, grazie al successo arrivato al "Maradona" per 2 ... msn.com scrive