Pride di Milano la Regione nega di nuovo il patrocinio alla parata | Uno schiaffo in faccia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha nuovamente negato il patrocinio al Pride di Milano, in programma il 28 giugno, un gesto che molti considerano uno schiaffo alla comunità LGBTQIA+. Il voto del centrodestra ha prevalso, escludendo così la Regione dalla celebrazione di un evento significativo per i diritti civili. Questa decisione riaccende il dibattito sulle questioni di inclusione e rappresentanza in Lombardia.

Anche quest'anno il Consiglio regionale della Lombardia ha negato il proprio patrocinio al Pride di Milano che si svolgerà il prossimo 28 giugno. Così la Regione non sarà presente per l'ennesima volta al corteo Lgbtqia+. Decisivo il voto dei rappresentanti del centro destra contro quello del... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Pride di Milano, la Regione nega (di nuovo) il patrocinio alla parata: "Uno schiaffo in faccia"

