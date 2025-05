previsioni meteo 27 maggio 2025

Il 27 maggio 2025, il meteo di Roma si preannuncia stabile, caratterizzato da nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio, potrebbero svilupparsi isolati acquazzoni nelle zone interne. La sera, tuttavia, porterà condizioni asciutte e ampi spazi sereni, con temperature che varieranno tra +11°C e +27°C. Scopriamo le previsioni dettagliate per Roma e il Lazio.

Meteo Roma Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, isolati acquazzoni in sviluppo sulle zone più interne nel pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +11°C e +27°C. Meteo Lazio Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con formazione di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque entro sera con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. NAZIONALE AL NORD Al mattino nuvolosità compatta in transito con precipitazioni sparse...