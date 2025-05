Prestiti Juve 2024 25 | Gori continua a far sognare lo Spezia Arthur fatica contro l’Atletico Madrid

Nel weekend calcistico, i prestiti della Juventus per la stagione 2024/25 hanno suscitato grandi emozioni. Gori continua a brillare con lo Spezia, mentre Arthur affronta difficoltà con l'Atletico Madrid. Kostic e Arthur si sono messi in luce con Fenerbahce e Girona, e Pecorino ha mostrato ottime prestazioni. Scopriamo insieme i momenti salienti e le prospettive per questi giocatori in prestito.

Prestiti Juve 202425: Gori continua a far sognare lo Spezia, Arthur fatica contro l'Atletico Madrid. Cosa è successo nell'ultimo weekend. Prestiti Juve 202425: Kostic e Arthur si mettono in mostra con Fenerbahce e Girona, bene Pecorino. Cosa è successo in quest'ultimo weekend. Tanti i calciatori che figurano tra i prestiti Juve. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera. Juventus: i calciatori della prima squadra in prestito.?Miretti (Genoa): fermo ai box per infortunio Djalo (Porto): è stato messo fuori rosa dal Porto per motivi disciplinari Rugani (Ajax): il campionato dell'Ajax è terminato lo scorso weekend Facundo Gonzalez (Feyenoord): il campionato dell'Ajax è terminato lo scorso weekend Kostic (Fenerbahce): il Fenerbahce scenderà in campo questa sera con l'Hatayspor Arthur (Girona): gioca da titolare e fatica nello 0-4 rifilato dall'Atletico Madrid Juventus Next Gen: i calciatori in prestito...

