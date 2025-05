Prestazioni sessuali in cambio di aiuto | a Siracusa carabinieri e poliziotto arrestati dopo la denuncia shock di una donna

A Siracusa, due carabinieri e un poliziotto sono stati arrestati dopo la denuncia di una donna, che ha rivelato di aver subito pressioni per scambiare prestazioni sessuali in cambio di aiuto. L’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dalle forze dell'ordine in seguito a un’indagine avviata a gennaio, accusando gli agenti di induzione indebita a dare o promettere utilità .

