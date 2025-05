Presentata l' America' s Cup Meloni | Sarà un' esperienza indimenticabile

L'America's Cup a Napoli si preannuncia come un evento straordinario, secondo quanto dichiarato dal Premier Meloni. Con l'obiettivo di creare un impatto duraturo, il governo intende sviluppare iniziative che coinvolgano anche il settore della formazione, per trasformare questa competizione in un'opportunità di crescita e sviluppo per la nazione.

AGI - L'America's Cup a Napoli "è un'occasione che noi vogliamo che lasci un'impronta di lungo termine, profonda, duratura nella nostra nazione e qui abbiamo ovviamente molte iniziative in mente intorno all'evento in sè. Tra queste vogliamo coinvolgere anche il sistema della formazione, vogliamo portare la Vela nelle scuole, vogliamo integrarla con l'insegnamento delle discipline scientifiche e tecnologiche, quindi scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e cosi' anche unire la formazione scientifica e l'esperienza sportiva e quindi insomma quella che noi accogliamo oggi è una sfida che è insieme sportiva, educativa, economica, sociale"... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Presentata l'America's Cup. Meloni: "Sarà un'esperienza indimenticabile"

America's Cup a Napoli: mercoledì 28 maggio la presentazione a Castel dell'Ovo - Il comune di Napoli ha appena annunciato che il prossimo mercoledì 28 maggio, alle 11 a Castel dell'Ovo, sarà presentata ... 🔗Come scrive msn.com

L'America's Cup sbarca in Italia. Meloni: "Accelera piano per Bagnoli" - "Celebrare l'America's Cup in Italia e farlo al Sud vuol dire scommettere ancora una volta sul valore, le energie e sul potenziale di un territorio meraviglioso che questo governo sin dal primo giorno ... 🔗Si legge su rainews.it

Meloni, America's Cup a Napoli un orgoglio per ogni italiano - "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi con una visione, una determinazione e una concretezza che ci vengono riconosciute, per permettere all'Italia di vincere una competizi ... 🔗Da ansa.it