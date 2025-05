Premio Olio delle Sirene a Sorrento ecco i vincitori Dieta Mediterranea parlano gli esperti

Il Premio Olio delle Sirene, svoltosi a Sorrento, ha celebrato l'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva, considerato non solo un condimento, ma un alimento fondamentale della dieta mediterranea. Il convegno conclusivo ha riunito esperti del settore per discutere dell'importanza dell'olio nella nutrizione, sottolineando le molteplici iniziative di promozione culturale e gastronomica realizzate nel corso del mese. Scopriamo i vincitori e le loro testimonianze.

"L'olio extravergine d'oliva alimento e non condimento. Il ruolo nella dieta mediterranea": è il titolo del convegno conclusivo di un mese di iniziative organizzate dal Premio Olio delle Sirene (promosso da Ews European Workshop Sorrento in collaborazione con Coldiretti Campania e Oleum – Associazione Internazionale Assaggiatori Oli di Oliva, patrocinato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento). Il convegno si è aperto con i saluti del presidente Ews, il notaio Roberto Dante Cogliandro, che con il segretario del think tank Nino Apreda ha dato un forte impulso all'iniziativa, sottolineando l'importante collaborazione con Coldiretti come realtĂ radicata e sinergica per creare sviluppo ed economia al Sud Iniziativa fortemente sostenuta da tutto il comparto e in particolare modo da Coldiretti Campania che attraverso l'intervento di Valentina Stinga, presidente di Coldiretti Napoli ha ringraziato produttori, coltivatori e "quanti ogni giorno si impegnano per il comparto lavorando anche in aree difficili per conformazione territoriale proprio come quella sorrentina e ribadendo la necessitĂ di avere nuove generazioni appassionate e dedite in questo ambito", anticipando alla presenza anche del direttore regionale Salvatore Loffreda,ha ricordato l'avvio dell'iter per il Consorzio di tutela dell'Olio extravergine d'oliva, che punta a diventare un importante riferimento per il settore olivicolo regionale...