Premio Internazionale Fair Play Menarini | al via il countdown per una 29 edizione da ricordare

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini si appresta a vivere la sua 29° edizione, celebrando i valori di etica, lealtà e rispetto nello sport. Con un prestigioso parterre di campioni internazionali, l'evento promette emozioni uniche. La nuova edizione 2025 si arricchisce di partnership innovative, pronte a valorizzare ulteriormente l'importanza del fair play nella comunità sportiva globale.

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29° edizione. L’appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con un parterre di campioni internazionali. Nell’edizione 2025 si rinnova la partnership con Sky TG24, che seguirà tutti i momenti più importanti delle giornate del Premio, a partire dalla cena di gala di mercoledì 2 luglio. Lo splendido panorama del Piazzale Michelangelo di Firenze darà il benvenuto alle leggende dello sport, che il giorno successivo – giovedì 3 luglio – riceveranno l’abbraccio del pubblico nel Teatro Romano di Fiesole, dove si terrà la cerimonia di premiazione... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini: al via il countdown per una 29° edizione da ricordare

