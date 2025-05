Premio Fair Play Menarini | consegna il 3 luglio a Fiesole Il 2 serata di gala a Piazzale Michelangelo

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini si prepara a brillare nella sua 29° edizione, con una serata di gala in programma il 3 luglio a Fiesole e al Piazzale Michelangelo. Un evento che celebra l'etica, la lealtà e il rispetto nello sport, riunendo campioni internazionali e appassionati per un'indimenticabile celebrazione dei veri valori sportivi.

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29° edizione. L'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con un parterre di campioni internazionali. Nell'edizione 2025 si rinnova la partnership con Sky TG24, che seguirà tutti i momenti più importanti delle giornate del Premio, a partire dalla cena di gala di mercoledì 2 luglio L'articolo Premio Fair Play Menarini: consegna il 3 luglio a Fiesole. Il 2 serata di gala a Piazzale Michelangelo proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Premio Fair Play Menarini: consegna il 3 luglio a Fiesole. Il 2 serata di gala a Piazzale Michelangelo

Roma, Ranieri vince il premio Fair Play: “Emblema di eleganza e correttezza” - Claudio Ranieri, simbolo di eleganza e correttezza, si prepara a vivere l’ultima partita sulla panchina della Roma, una sfida decisiva contro il Torino. 🔗continua a leggere

Premio Internazionale Fair Play Menarini Al via il countdown per una 29° edizione da ricordare - FIRENZE, 26 maggio 2025 – Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29° edizione. L'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si ... 🔗msn.com scrive

Il Premio Internazionale Menarini Fair Play torna a illuminare le legende dello sport - (Teleborsa) - La 29^ edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, l'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto, si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori ... 🔗Come scrive finanza.repubblica.it

Tutto pronto per il 29° premio internazionale Fair Play Menarini - Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione in questo 2025 ... 🔗Secondo italpress.com