Premiato l’olio extravergine di oliva ' Nonno Peppino'

Premiato l'olio extravergine di oliva "Nonno Peppino": un gioiello che racchiude tradizione e passione. Pierluigi Palma, titolare dell'Azienda Agricola Palma Bio, onora gli insegnamenti dei nonni custodendo gli ulivi secolari e seguendo una filosofia biologica. Situata nell'agro di Torremaggiore, in Contrada Tavolata, la sua azienda rappresenta un connubio perfetto tra storia e innovazione, regalando un olio di alta qualità, vero

Custodire le tradizioni, credere nella filosofia bio e salvaguardare gli olivi secolari: sono gli insegnamenti tramandati dai nonni e dai bisnonni di cui ha fatto tesoro Pierluigi Palma, titolare dell'Azienda Agricola Palma Bio. Siamo nell'agro di Torremaggiore in Contrada Tavolata, luogo scelto...

