Premiati gli agenti che si sono distinti in servizio a Pordenone

Il 23 maggio, presso il Palazzo Montereale Mantica di Pordenone, si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata agli agenti della Polizia di Stato. I riconoscimenti sono stati attribuiti a coloro che si sono distinti per meriti eccezionali e per il loro costante impegno nella salvaguardia della comunità, celebrando così l’importante ruolo delle forze dell'ordine nella società.

