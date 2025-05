Precipita durante la scalata | un' inchiesta per far luce sulla drammatica morte di Elena Donca

La magistratura sammarinese ha avviato un'inchiesta per indagare sulla tragica morte di Elena Donca, alpinista 32enne di origini moldave, precipitata da un dirupo sotto la seconda torre di San Marino durante una scalata. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, ha scosso la comunitĂ locale e sollevato interrogativi sulle circostanze della caduta.

