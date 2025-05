Precipita dal tetto di un palazzo e muore a 20 anni | la pista dell' omicidio

Tragedia a Ponte di Nona, dove un giovane di 20 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un palazzo. La vicenda, avvolta nel mistero, suscita sospetti di omicidio in un quartiere segnato da spaccio e delinquenze. Le circostanze dell'incidente e il contesto violento in cui si è verificato sollevano interrogativi inquietanti in una notte di controllo e paura.

Un quartiere difficile, con lo spaccio che va avanti notte e giorno tra le palazzine popolari. Sopra ai tetti, la ronda delle vedette che controllano sia tutto tranquillo. E proprio da uno di questi tetti, in via Aldo Capitini a Ponte di Nona, periferia Est di Roma, è precipitato nella notte tra sabato e domenica Mohamed Hatem Belal, un ragazzo di 20 anni di nazionalità egiziana.

