Prato un immigrato lo colpisce con un pugno in faccia | 18enne in coma

Un grave episodio di violenza si è verificato a Prato, dove un giovane di 18 anni è stato aggredito da un immigrato e colpito da un pugno in faccia. Il ragazzo è attualmente in coma e ricoverato all'ospedale di Careggi, dopo un intervento chirurgico alla testa. La polizia è intervenuta sul luogo dell'accaduto in piazza Buonamici, avviando le indagini per rintracciare il fuggitivo.

Un giovane, non ancora ventenne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dove è stato operato alla testa dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri Prato da un uomo poi fuggito. È accaduto in piazza Buonamici dove poi è intervenuta la polizia. Da quanto ricostruito il giovane, residente a Campi Bisenzio (Firenze) è stato colpito con un pugno, è caduto e ha sbattuto la testa contro un gradino. La procura di Prato ha incaricato la squadra mobile di svolgere accertamenti per ricostruire cosa è accaduto e perché, risentendo i testimoni dell'aggressione. Il ferito quando è stato colpito era in compagnia della fidanzata 17enne e di un'altra amica: le prime dichiarazioni delle due giovani non avrebbero al momento fatto chiarezza... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Prato, un immigrato lo colpisce con un pugno in faccia: 18enne in coma

