Prato un corso gratuito per formare operai nel tessile | ecco come candidarsi

Prato, 26 maggio 2025 – Adecco, in collaborazione con il Lanificio Luigi Ricceri Spa, presenta un'opportunità unica: un corso gratuito per formare operai specializzati nella rifinizione tessile. Scopri come candidarti e accedere a una carriera nel settore, contribuendo allo sviluppo di abilità fondamentali per un'industria in crescita.

Prato, 26 maggio 2025 – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e il Lanificio Luigi Ricceri Spa, azienda specializzata in tessuti naturali per cappotti, lanciano un’Academy per formare operai di rifinizione a Prato nel settore tessile. Le figure prescelte parteciperanno a un percorso formativo gratuito, della durata di 120 ore, finalizzato a sviluppare le competenze tecniche necessarie per poter svolgere le mansioni di garzatura, follatura e cimatura. Il corso di formazione, in partenza il 16 giugno, si comporrà di una parte teorica e una parte pratica, svolta presso l’azienda e si rivolge a candidati alla ricerca di una nuova opportunità professionale e desiderosi di intraprendere un percorso formativo nel settore... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, un corso gratuito per formare operai nel tessile: ecco come candidarsi

