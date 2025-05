Prato torna il Festival delle Colline

Il Festival delle Colline torna a Prato, promettendo un'edizione imperdibile. In programma artisti di spicco come Umberto Palazzo e Il Santo Niente, il cantautore statunitense Joseph Arthur e la rivelazione anglo-belga Loverman. Si esibiranno anche Andrea Franchi con Druga e l’Ensemble Terzo Tempo, omaggiando Fabrizio De André. Con la sua 46esima edizione, il festival celebra la musica in tutte le sue forme, arricchendo il panorama culturale della città .

Prato, 26 maggio 2025 – Il ritorno di Umberto Palazzo e Il Santo Niente, il cantautorato a stelle e strisce di Joseph Arthur, la sorpresa anglo-belga Loverman, Andrea Franchi (giĂ al fianco di BenvegnĂą) con il progetto Druga, l’omaggio a Faber dell’Ensemble Terzo Tempo. Giunto alla 46esima edizione, il Festival delle Colline tiene fede al proprio credo: musiche di qualitĂ in luoghi d’arte e scenari bucolici. Cinque le serate che, dal 4 al 18 luglio, coinvolgeranno la Villa Medicea di Poggio a Caiano, la Rocca di Carmignan o, la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini a Prato e, per la prima volta, la Chiesa di Santa Cristina in Pilli, ancora a Poggio a Caiano... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, torna il Festival delle Colline

