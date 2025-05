Prato tenta di nascondere la droga tra i vestiti e minaccia gli agenti con un trincetto

Un uomo è stato arrestato a Prato dopo aver minacciato gli agenti con un trincetto e tentato di nascondere oltre 40 grammi di hashish tra i suoi vestiti. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio durante i controlli della Polizia Municipale nel centro e vicino alla stazione, nell’ambito delle operazioni contro il microspaccio. La situazione ha messo in luce i rischi legati al traffico di droga nella zona.

Prato, 26 maggio 2025 – Ha minacciato gli agenti con un trincetto l'uomo fermato vicino al centro dalla Polizia Municipale e trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish. Giovedì pomeriggio, nell'ambito dei controlli per il contrasto al microspaccio nella zona del centro e della stazione, una pattuglia del Reparto Motociclisti ha notato in viale Vittorio Veneto un uomo di 68 anni, italiano e già noto per numerosi precedenti, che si aggirava a piedi e che alla vista dei vigili ha tentato di occultare qualcosa negli indumenti. Immediato è scattato il controllo, ma l'uomo ha reagito con violenza inveendo nei confronti degli agenti e minacciandoli con un trincetto in mezzo ai passanti...

